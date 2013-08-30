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Кутабы с мясом, овощами и яблоками Татьяны Лушниковой Су-шеф ресторана азербайджанской кухни «Чайхана Коллекция» Татьяна Лушникова рассказала, как приготовить кутабы с разными начинками.

Кутабы с мясом, овощами и яблоками Татьяны Лушниковой
Су-шеф ресторана азербайджанской кухни «Чайхана Коллекция» Татьяна Лушникова рассказала, как приготовить кутабы с разными начинками.