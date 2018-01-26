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Квартира в Сочи в современном стиле с выходом на террасу
Квартира недели
Квартира в Сочи в современном стиле с выходом на террасуВ потолках квартиры установлены музыкальные колонки, которые управляются смартфоном
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Квартира в Сочи в современном стиле с выходом на террасу
Квартира недели

Квартира в Сочи в современном стиле с выходом на террасу В потолках квартиры установлены музыкальные колонки, которые управляются смартфоном