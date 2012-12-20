Рестораны
Части тела: 21 стейк-хаус и мясной ресторан в МосквеThe Village составил гид по московским стейк-хаусам и ресторанам, где мясу уделяют немало внимания.
Рестораны
Части тела: 21 стейк-хаус и мясной ресторан в Москве The Village составил гид по московским стейк-хаусам и ресторанам, где мясу уделяют немало внимания.
Новое место
Новое место: La Casa Del GauchoНа углу Малой Бронной и Тверского бульвара открылся аргентинский стейк-хаус La Casa Del Gaucho — младший брат сети ресторанов El Gaucho.
Новое место