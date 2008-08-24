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Лагань – провинциально-эклектичный город посреди степи Каким-то необъяснимым стечением обстоятельств мы выбрали для нашего путешествия этот калмыцкий город.

Лагань – провинциально-эклектичный город посреди степи
Каким-то необъяснимым стечением обстоятельств мы выбрали для нашего путешествия этот калмыцкий город.