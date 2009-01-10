Моторама: Гид по ретро-скутерам Гид по классическим мотороллерам и всему сопутствующему — запчастям, бензозаправкам и московским клубам скутеристов.
Моторама: Гид по ретро-скутерам Гид по классическим мотороллерам и всему сопутствующему — запчастям, бензозаправкам и московским клубам скутеристов.
10 Лучших роликов о ретро-скутерах Чудесную подборку рекламных роликов опубликовал блог duvet-dayz.com. Must see для всех любителей ретро-скутеров и тех, кто по каким-либо причинам еще не заболел этой прекрасной ностальгией. Речь конечно пойдет в основном о веспе и ламбретте.