Как приготовить идеальный хумус? Шеф-повар ланчерии «Лафлафель» — о том, каким должен быть хумус и как его приготовить дома
Как приготовить идеальный хумус? Шеф-повар ланчерии «Лафлафель» — о том, каким должен быть хумус и как его приготовить дома
В Малом Казённом переулке откроется кафе «Лафлафель»
Заведение переехало в новое помещение с улицы Макаренко
В Малом Казённом переулке откроется кафе «Лафлафель» Заведение переехало в новое помещение с улицы Макаренко
Кафе «Лафлафель» переезжает в новое помещение
Департамент культуры Москвы решил организовать детский театр в здании кафе