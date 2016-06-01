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Как приготовить идеальный хумус?
Как приготовить идеальный хумус? Шеф-повар ланчерии «Лафлафель» — о том, каким должен быть хумус и как его приготовить дома
Как приготовить идеальный хумус?

Как приготовить идеальный хумус?
Шеф-повар ланчерии «Лафлафель» — о том, каким должен быть хумус и как его приготовить дома

В Малом Казённом переулке откроется кафе «Лафлафель»

Заведение переехало в новое помещение с улицы Макаренко

В Малом Казённом переулке откроется кафе «Лафлафель»
Заведение переехало в новое помещение с улицы Макаренко

Кафе «Лафлафель» переезжает в новое помещение

Департамент культуры Москвы решил организовать детский театр в здании кафе

Кафе «Лафлафель» переезжает в новое помещение
Департамент культуры Москвы решил организовать детский театр в здании кафе