В Петербурге проведут фестиваль вегетарианской кухни
Весь ноябрь в Петербурге будет идти фестиваль вегетарианской кухни. В программе — мастер-классы шеф-поваров из специализированных заведений и лекции по здоровому питанию
В Петербурге проведут фестиваль вегетарианской кухни Весь ноябрь в Петербурге будет идти фестиваль вегетарианской кухни. В программе — мастер-классы шеф-поваров из специализированных заведений и лекции по здоровому питанию
На Владимирском проспекте открылось вегетарианское бистро Las Veggies
На Владимирском проспекте открылось бистро Las Veggies с вегетарианскими, веганскими и сыроедческими блюдами. До 1 августа их можно попробовать со скидкой в 50 %
На Владимирском проспекте открылось вегетарианское бистро Las Veggies На Владимирском проспекте открылось бистро Las Veggies с вегетарианскими, веганскими и сыроедческими блюдами. До 1 августа их можно попробовать со скидкой в 50 %
Путеводитель по арт-кластеру «Архитектор» Четыре бара, тату-салон, вегетарианский фастфуд и несколько магазинов одежды — The Village составил гид по арт-кластеру «Архитектор», официальное открытие которого запланировано на конец сентября.