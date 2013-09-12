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В Петербурге проведут фестиваль вегетарианской кухни

Весь ноябрь в Петербурге будет идти фестиваль вегетарианской кухни. В программе — мастер-классы шеф-поваров из специализированных заведений и лекции по здоровому питанию

В Петербурге проведут фестиваль вегетарианской кухни
Весь ноябрь в Петербурге будет идти фестиваль вегетарианской кухни. В программе — мастер-классы шеф-поваров из специализированных заведений и лекции по здоровому питанию

На Владимирском проспекте открылось вегетарианское бистро Las Veggies

На Владимирском проспекте открылось бистро Las Veggies с вегетарианскими, веганскими и сыроедческими блюдами. До 1 августа их можно попробовать со скидкой в 50 %

На Владимирском проспекте открылось вегетарианское бистро Las Veggies
На Владимирском проспекте открылось бистро Las Veggies с вегетарианскими, веганскими и сыроедческими блюдами. До 1 августа их можно попробовать со скидкой в 50 %

Путеводитель по арт-кластеру «Архитектор»
Путеводитель по арт-кластеру «Архитектор» Четыре бара, тату-салон, вегетарианский фастфуд и несколько магазинов одежды — The Village составил гид по арт-кластеру «Архитектор», официальное открытие которого запланировано на конец сентября.
Путеводитель по арт-кластеру «Архитектор»

Путеводитель по арт-кластеру «Архитектор»
Четыре бара, тату-салон, вегетарианский фастфуд и несколько магазинов одежды — The Village составил гид по арт-кластеру «Архитектор», официальное открытие которого запланировано на конец сентября.