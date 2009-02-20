Что делать, если укусил клещ? Как правильно его извлекать, какие анализы сдавать и как лечиться
Что делать, если укусил клещ? Как правильно его извлекать, какие анализы сдавать и как лечиться
Открываем сезон лимонадов! В город, кажется, окончательность пришло жаркое лето. Самое время для освежающего лимонада! Открывая сезон этого прохладительного напитка, я собрал в кувшине самые мои любимые ингредиенты.
Антикризисные коктейли Клубы и рестораны поднимают цены на алкоголь. И совсем скоро мы все начнем проводить дома больше времени, а ассортимент прилавков магазинов станет знаком нам лучше, чем содержание собственных холодильников.