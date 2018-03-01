Фильмы недели
Новая «Лара Крофт», «Леди Бёрд» и «До свидания там, наверху»Алиса Таёжная оценивает главные новинки кинопроката
Фильмы недели
Новая «Лара Крофт», «Леди Бёрд» и «До свидания там, наверху» Алиса Таёжная оценивает главные новинки кинопроката
Индустрия
«Премия напоминает мне нашего президента»: Кинокритики выбирают победителя «Оскара»«Голливуд после Харви — зрелище не для слабонервных»
Индустрия
«Премия напоминает мне нашего президента»: Кинокритики выбирают победителя «Оскара» «Голливуд после Харви — зрелище не для слабонервных»
Планы на сезон
21 фильм, который нужно посмотреть этой веснойОт нового Спилберга и «Дэдпула» до «Леди Берд» и «Проекта Флорида»
Планы на сезон