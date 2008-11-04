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За визуальный стиль российской армии теперь отвечает дизайнер Леонид Алексеев

Петербургский дизайнер Леонид Алексеев стал арт-директором дизайн-бюро Армии России. Это случилось ещё в феврале, но о назначении стало известно только сейчас

За визуальный стиль российской армии теперь отвечает дизайнер Леонид Алексеев
Петербургский дизайнер Леонид Алексеев стал арт-директором дизайн-бюро Армии России. Это случилось ещё в феврале, но о назначении стало известно только сейчас

В универмаге «Цветной» будут продаваться коллекции российских дизайнеров Два месяца в рамках открытия поп-ап стора Sunday Up Market в «Цветном», в универмаге будут продавать одежду российских дизайнеров

В универмаге «Цветной» будут продаваться коллекции российских дизайнеров
Два месяца в рамках открытия поп-ап стора Sunday Up Market в «Цветном», в универмаге будут продавать одежду российских дизайнеров

Наталья Мелентьева Мне кажется, если я займусь мужскими коллекциями, то это будет одежда только для гомосексуалистов

Наталья Мелентьева
Мне кажется, если я займусь мужскими коллекциями, то это будет одежда только для гомосексуалистов