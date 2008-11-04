За визуальный стиль российской армии теперь отвечает дизайнер Леонид Алексеев
Петербургский дизайнер Леонид Алексеев стал арт-директором дизайн-бюро Армии России. Это случилось ещё в феврале, но о назначении стало известно только сейчас
За визуальный стиль российской армии теперь отвечает дизайнер Леонид Алексеев Петербургский дизайнер Леонид Алексеев стал арт-директором дизайн-бюро Армии России. Это случилось ещё в феврале, но о назначении стало известно только сейчас
В универмаге «Цветной» будут продаваться коллекции российских дизайнеров Два месяца в рамках открытия поп-ап стора Sunday Up Market в «Цветном», в универмаге будут продавать одежду российских дизайнеров
В универмаге «Цветной» будут продаваться коллекции российских дизайнеров Два месяца в рамках открытия поп-ап стора Sunday Up Market в «Цветном», в универмаге будут продавать одежду российских дизайнеров
Наталья Мелентьева Мне кажется, если я займусь мужскими коллекциями, то это будет одежда только для гомосексуалистов