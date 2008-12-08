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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Минпромторг начал кампанию по поддержке российских дизайнеров одежды

Министерство промышленности и торговли создало ресурс Имеетзначение.рф — с помощью него оно планирует продвигать продукцию российских дизайнеров.

Минпромторг начал кампанию по поддержке российских дизайнеров одежды

Внешний вид (Москва): Мария Арт, джазовая саксофонистка, композитор
Внешний вид (Москва): Мария Арт, джазовая саксофонистка, композитор Продолжаем рубрику «Внешний вид», в которой мы просим москвичей выбрать два комплекта одежды в любимом магазине.
Внешний вид (Москва): Мария Арт, джазовая саксофонистка, композитор

Внешний вид (Москва): Мария Арт, джазовая саксофонистка, композитор
Продолжаем рубрику «Внешний вид», в которой мы просим москвичей выбрать два комплекта одежды в любимом магазине.

Гид The Village: 8 магазинов с одеждой российских дизайнеров
Гид The Village: 8 магазинов с одеждой российских дизайнеров The Village нашёл восемь магазинов в Москве и Петербурге, специализирующихся только на одежде российских дизайнеров.
Гид The Village: 8 магазинов с одеждой российских дизайнеров

Гид The Village: 8 магазинов с одеждой российских дизайнеров
The Village нашёл восемь магазинов в Москве и Петербурге, специализирующихся только на одежде российских дизайнеров.

Леонид Алексеев Когда ты худой, тебя все жалеют, а вот, когда хряк – это красота!

Леонид Алексеев