Минпромторг начал кампанию по поддержке российских дизайнеров одежды
Министерство промышленности и торговли создало ресурс Имеетзначение.рф — с помощью него оно планирует продвигать продукцию российских дизайнеров.
Внешний вид (Москва): Мария Арт, джазовая саксофонистка, композитор Продолжаем рубрику «Внешний вид», в которой мы просим москвичей выбрать два комплекта одежды в любимом магазине.
Внешний вид (Москва): Мария Арт, джазовая саксофонистка, композитор Продолжаем рубрику «Внешний вид», в которой мы просим москвичей выбрать два комплекта одежды в любимом магазине.
Гид The Village: 8 магазинов с одеждой российских дизайнеров The Village нашёл восемь магазинов в Москве и Петербурге, специализирующихся только на одежде российских дизайнеров.