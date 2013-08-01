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Выходные в городе: Geek Picnic, вечеринка Wild At Heart и «Ночь света» в Гатчине
Выходные в городе: Geek Picnic, вечеринка Wild At Heart и «Ночь света» в Гатчине Дайджест городских событий на выходные: шоу-рум винтажной мебели в «Новой Голландии», открытие бара Stackenschneider и ещё несколько событий из календаря The Village.
Выходные в городе: Geek Picnic, вечеринка Wild At Heart и «Ночь света» в Гатчине

Выходные в городе: Geek Picnic, вечеринка Wild At Heart и «Ночь света» в Гатчине
Дайджест городских событий на выходные: шоу-рум винтажной мебели в «Новой Голландии», открытие бара Stackenschneider и ещё несколько событий из календаря The Village.