Выходные в городе: Geek Picnic, вечеринка Wild At Heart и «Ночь света» в Гатчине Дайджест городских событий на выходные: шоу-рум винтажной мебели в «Новой Голландии», открытие бара Stackenschneider и ещё несколько событий из календаря The Village.