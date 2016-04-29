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Фестиваль ледоколов, Craft Weekend, шоу Varekai

Фестиваль ледоколов, Craft Weekend, шоу VarekaiСамые интересные события в Петербурге на майские праздники

Фестиваль ледоколов, Craft Weekend, шоу Varekai

Фестиваль ледоколов, Craft Weekend, шоу Varekai
Самые интересные события в Петербурге на майские праздники