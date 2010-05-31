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В Москве прошел гей-парад
В Москве прошел гей-парад Двадцать девятого мая в столице прошел гей-парад, запрещенный московскими властями.
В Москве прошел гей-парад

В Москве прошел гей-парад
Двадцать девятого мая в столице прошел гей-парад, запрещенный московскими властями.