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«Я развожу и ем личинок»
Личный опыт
«Я развожу и ем личинок»Петербурженка Надежда Серкова — о своей домашней ферме личинок мучного хрущака и о том, как преодолеть отвращение к насекомым
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«Я развожу и ем личинок»
Личный опыт

«Я развожу и ем личинок» Петербурженка Надежда Серкова — о своей домашней ферме личинок мучного хрущака и о том, как преодолеть отвращение к насекомым