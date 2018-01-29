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Личный опыт
«Я развожу и ем личинок»
Петербурженка Надежда Серкова — о своей домашней ферме личинок мучного хрущака и о том, как преодолеть отвращение к насекомым
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Личный опыт
«Я развожу и ем личинок»
Петербурженка Надежда Серкова — о своей домашней ферме личинок мучного хрущака и о том, как преодолеть отвращение к насекомым
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