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Миллионер в однушке: Александра Шевелева о микроквартирах
Миллионер в однушке: Александра Шевелева о микроквартирах Американец Грэм Хилл создал проект микроквартиры LifeEdited, где дефицит места вовсе не помеха функциональности — Александра Шевелева размышляет о том, может ли его опыт пригодиться нам.
Миллионер в однушке: Александра Шевелева о микроквартирах

Миллионер в однушке: Александра Шевелева о микроквартирах
Американец Грэм Хилл создал проект микроквартиры LifeEdited, где дефицит места вовсе не помеха функциональности — Александра Шевелева размышляет о том, может ли его опыт пригодиться нам.