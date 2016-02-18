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Фильмы недели
«Гордость и предубеждение и зомби», «Образцовый самец — 2», «Трамбо»
Пародия на Джейн Остин, Бен Стиллер и Бенедикт Камбербэтч в мире моделей, байопик голливудского сценариста в опале — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Фильмы недели
«Гордость и предубеждение и зомби», «Образцовый самец — 2», «Трамбо»
Пародия на Джейн Остин, Бен Стиллер и Бенедикт Камбербэтч в мире моделей, байопик голливудского сценариста в опале — Алиса Таёжная разбирает новинки проката