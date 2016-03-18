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Новое место

На Даниловском рынке открывается кафе «Долмастер»

В меню — семь видов долмы

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Новое место

На Даниловском рынке открывается кафе «Долмастер» В меню — семь видов долмы