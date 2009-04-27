Огуречное варенье На днях задумалась, что делать с уймой огурцов, большая часть из которых уже начала перезревать и желтеть. Есть - невкусно, да и много, солить - тоже не хочется. И тут пришла мысль сделать варенье. В поисках подходящего рецепта был перерыт интернет, взято отовсюду понемногу, плюс импровизация, в результате получилось просто потрясающе - нежное варенье с цирусово - имбирным ароматом.
Коктейль RIGHT CITRUS Яркий вкус апельсина, тысячи пузырьков и цитрусовая свежесть – это летний взрывной коктейль RIGHT CITRUS.
Лимонный кусочек счастья Рецепт этого замечательного, с легкой кислинкой печенья принадлежит не мне, а британскому «голому» повару Джейми Оливеру.
Открываем сезон лимонадов! В город, кажется, окончательность пришло жаркое лето. Самое время для освежающего лимонада! Открывая сезон этого прохладительного напитка, я собрал в кувшине самые мои любимые ингредиенты.
Lemon Curd После занудного трудового дня, я обожаю провести вечер на кухне за освоением новых заманчивых рецептов. Да, это моя слабость, я люблю вкусно поесть, но еще приятнее, когда то, что ты выбираешь, приходится по вкусу близким людям. Вчера избранным рецептом стал - Лимонный Кёрд. Я наткнулась на него в дневнике Влада Пискунова (кстати, очень здорово дядя пишет про еду, полистайте дневник...
Вкусность для веганов и не только Простой в приготовлении и очень вкусный лимонный кекс с глазурью!
Лимонный кекс Один из самых вкусных кексов, которые я когда-либо пробовала. Кекс сочный, влажный и плотный, с тонким цитрусовым ароматом. По вкусу напоминает берлинское печенье и пончики-донатс.