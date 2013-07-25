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Планы на выходные: 26−28 июля
Планы на выходные: 26−28 июля Фестиваль необычных летающих аппаратов, Николас Джаар на парковке, «Архстояние», Итальянская неделя, Avantfest, анимационный фестиваль Linoleum в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 26−28 июля

Планы на выходные: 26−28 июля
Фестиваль необычных летающих аппаратов, Николас Джаар на парковке, «Архстояние», Итальянская неделя, Avantfest, анимационный фестиваль Linoleum в числе заметных событий выходных.