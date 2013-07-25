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Lion Tattoo: Поможет ли новому тату-салону мобильное приложение
Эксперимент
Lion Tattoo: Поможет ли новому тату-салону мобильное приложениеПятеро друзей открыли тату-салон в центре Москвы, и его месячный оборот сразу же составил около 500 000 рублей.
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Lion Tattoo: Поможет ли новому тату-салону мобильное приложение
Эксперимент

Lion Tattoo: Поможет ли новому тату-салону мобильное приложение Пятеро друзей открыли тату-салон в центре Москвы, и его месячный оборот сразу же составил около 500 000 рублей.