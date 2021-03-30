Подписка
Поиск по сайту
Новости
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
twitter
facebook*
youtube
telegram
instagram*
2021-03-30T16:51:20.000+03:00
30 марта 2021
Публицистическая премия «ЛибМиссия» открыла прием заявок для авторов
Гид The Village
От «Жизни Пи» до «Маленькой жизни»: 15 лучших романов из букеровских шорт-листов XXI века
Одни из самых значимых книг последних лет
Гид The Village
От «Жизни Пи» до «Маленькой жизни»: 15 лучших романов из букеровских шорт-листов XXI века
Одни из самых значимых книг последних лет
Гид The Village
От «Нацбеста» до «Русского Букера»: Кому и за что дают российские книжные премии
The Village разобрался, чем «НОС» отличается от «Большой книги», и выбрал 15 последних хороших книг-лауреатов
Гид The Village
От «Нацбеста» до «Русского Букера»: Кому и за что дают российские книжные премии
The Village разобрался, чем «НОС» отличается от «Большой книги», и выбрал 15 последних хороших книг-лауреатов