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30 марта 2021

Публицистическая премия «ЛибМиссия» открыла прием заявок для авторов

От «Жизни Пи» до «Маленькой жизни»: 15 лучших романов из букеровских шорт-листов XXI века
От «Жизни Пи» до «Маленькой жизни»: 15 лучших романов из букеровских шорт-листов XXI века Одни из самых значимых книг последних лет
От «Жизни Пи» до «Маленькой жизни»: 15 лучших романов из букеровских шорт-листов XXI века

От «Жизни Пи» до «Маленькой жизни»: 15 лучших романов из букеровских шорт-листов XXI века
Одни из самых значимых книг последних лет

От «Нацбеста» до «Русского Букера»: Кому и за что дают российские книжные премии

От «Нацбеста» до «Русского Букера»: Кому и за что дают российские книжные премииThe Village разобрался, чем «НОС» отличается от «Большой книги», и выбрал 15 последних хороших книг-лауреатов

От «Нацбеста» до «Русского Букера»: Кому и за что дают российские книжные премии

От «Нацбеста» до «Русского Букера»: Кому и за что дают российские книжные премии
The Village разобрался, чем «НОС» отличается от «Большой книги», и выбрал 15 последних хороших книг-лауреатов