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Кто кормит: Шеф-повар посольства США о своей работе и Москве
Кто кормит: Шеф-повар посольства США о своей работе и Москве The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. Во втором выпуске — шеф-повар американского посольства Мишель Михаленко.
Кто кормит: Шеф-повар посольства США о своей работе и Москве

Кто кормит: Шеф-повар посольства США о своей работе и Москве
The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. Во втором выпуске — шеф-повар американского посольства Мишель Михаленко.