Boston Seafood & Bar Владельцы сети стейк-хаусов Torro Grill открыли на «Белорусской» Boston Seafood & Bar — ресторан с лобстерами, креветками, рыбой и другими морепродуктами за приемлемые деньги.
Boston Seafood & Bar Владельцы сети стейк-хаусов Torro Grill открыли на «Белорусской» Boston Seafood & Bar — ресторан с лобстерами, креветками, рыбой и другими морепродуктами за приемлемые деньги.
Рестопрактики: Михаил Зельман о ресторанах с одним блюдом The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В первом выпуске: Михаил Зельман о преимуществах моноконцепции на примере Burger & Lobster