«Хотим убежать от кризиса»: Павел Костеренко — о московском ресторанном бизнесе Основатель Friends Forever Company и создатель Local Band — о ресторанах, спальных районах, кризисе и планах на будущее
«Хотим убежать от кризиса»: Павел Костеренко — о московском ресторанном бизнесе Основатель Friends Forever Company и создатель Local Band — о ресторанах, спальных районах, кризисе и планах на будущее
Владелец Friends Forever и I Love Cake открывает четыре новых заведения
Два заведения появятся на Патриарших прудах, ещё два — на Кутузовском проспекте и в Кунцево