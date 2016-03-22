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«Хотим убежать от кризиса»: Павел Костеренко — о московском ресторанном бизнесе
Индустрия
«Хотим убежать от кризиса»: Павел Костеренко — о московском ресторанном бизнесеОснователь Friends Forever Company и создатель Local Band — о ресторанах, спальных районах, кризисе и планах на будущее
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«Хотим убежать от кризиса»: Павел Костеренко — о московском ресторанном бизнесе
Индустрия

«Хотим убежать от кризиса»: Павел Костеренко — о московском ресторанном бизнесе Основатель Friends Forever Company и создатель Local Band — о ресторанах, спальных районах, кризисе и планах на будущее