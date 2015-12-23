Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Град обречённый: Как живут в Пересвете и Лосино-Петровском

Град обречённый: Как живут в Пересвете и Лосино-ПетровскомThe Village узнал, как на самом деле выглядят города Лосино-Петровский и Пересвет, в которых Facebook и Instagram по умолчанию отмечает своих пользователей

Град обречённый: Как живут в Пересвете и Лосино-Петровском

Град обречённый: Как живут в Пересвете и Лосино-Петровском
The Village узнал, как на самом деле выглядят города Лосино-Петровский и Пересвет, в которых Facebook и Instagram по умолчанию отмечает своих пользователей