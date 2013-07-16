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Стартап твоего дедушки: 5 историй про бизнес после 60 лет
Облако знаний
Стартап твоего дедушки: 5 историй про бизнес после 60 летH&F составил список мужчин-стартаперов, чья предпринимательская деятельность началась только на пенсии.
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Стартап твоего дедушки: 5 историй про бизнес после 60 лет
Облако знаний

Стартап твоего дедушки: 5 историй про бизнес после 60 лет H&F составил список мужчин-стартаперов, чья предпринимательская деятельность началась только на пенсии.