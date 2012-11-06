После акции волонтёров асфальт у метро «Проспект Ветеранов» починили

Коммунальные службы починили тротуарную плитку на следующее утро после акции «Красивого Петербурга». Активисты посчитали, что лужи у метро перепрыгивают около 70 000 человек в день.