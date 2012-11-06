Город
После акции волонтёров асфальт у метро «Проспект Ветеранов» починили
Коммунальные службы починили тротуарную плитку на следующее утро после акции «Красивого Петербурга». Активисты посчитали, что лужи у метро перепрыгивают около 70 000 человек в день.
Город
После акции волонтёров асфальт у метро «Проспект Ветеранов» починили Коммунальные службы починили тротуарную плитку на следующее утро после акции «Красивого Петербурга». Активисты посчитали, что лужи у метро перепрыгивают около 70 000 человек в день.
Город
«Красивый Петербург» посчитает лужи у метро
Движение «Красивый Петербург» проведёт исследование у метро «Проспект Ветеранов». Волонтёры посчитают, сколько людей вынуждены перепрыгивать лужи у метро, и отправят обращение к властям.
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