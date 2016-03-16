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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Обвиняемая в погроме в «Манеже» сообщила о закрытии своего уголовного дела

Официального подтверждения этой информации в настоящий момент нет

Обвиняемая в погроме в «Манеже» сообщила о закрытии своего уголовного дела

Дело устроившей погром в Манеже активистки вернули в прокуратуру

Решение принято из-за нарушений при составлении обвинительного акта

Дело устроившей погром в Манеже активистки вернули в прокуратуру

Участница погрома в «Манеже» попросила правительство Москвы отозвать иск

Активистка готова выплатить штраф, но он должен быть направлен в государственную казну, а не на восстановление экспонатов

Участница погрома в «Манеже» попросила правительство Москвы отозвать иск

К участнице погрома в «Манеже» предъявили иск более чем на миллион рублей

Иск равен стоимости восстановления экспонатов на сумму в 1 миллион 169 тысяч 802 рубля

К участнице погрома в «Манеже» предъявили иск более чем на миллион рублей

Участнице погрома выставки в Манеже продлили арест

Людмила Есипенко останется под арестом до 30 мая

Участнице погрома выставки в Манеже продлили арест

Участницу погрома выставки в «Манеже» проверят на вменяемость

Людмила Есипенко находится в девятом отделении психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева

Участницу погрома выставки в «Манеже» проверят на вменяемость

Задержана предполагаемая участница погрома выставки в Манеже (обновлено)

Людмиле Есипенко инкриминируется часть 1 статьи 243 (Умышленное повреждение культурных ценностей)

Задержана предполагаемая участница погрома выставки в Манеже (обновлено)