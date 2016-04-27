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Рабочий вопрос
Стоит ли говорить, что вы рассматриваете оффер от другой компании?
The Village разобрался, сообщать ли начальнику, что вы раздумываете над тем, чтобы уволиться
Рабочий вопрос
Стоит ли говорить, что вы рассматриваете оффер от другой компании?
The Village разобрался, сообщать ли начальнику, что вы раздумываете над тем, чтобы уволиться
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