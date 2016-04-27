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Стоит ли говорить, что вы рассматриваете оффер от другой компании?
Стоит ли говорить, что вы рассматриваете оффер от другой компании? The Village разобрался, сообщать ли начальнику, что вы раздумываете над тем, чтобы уволиться
Стоит ли говорить, что вы рассматриваете оффер от другой компании?

Стоит ли говорить, что вы рассматриваете оффер от другой компании?
The Village разобрался, сообщать ли начальнику, что вы раздумываете над тем, чтобы уволиться