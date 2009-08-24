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Рецепты читателей
История замечательных М&М's
Итак, ела я эти замечательные конфетки, и тут вдруг подумала "А что может означать их название? "M&M's".Что же это? Как и откуда такие интересные конфетки?"
Рецепты читателей
История замечательных М&М's
Итак, ела я эти замечательные конфетки, и тут вдруг подумала "А что может означать их название? "M&M's".Что же это? Как и откуда такие интересные конфетки?"
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