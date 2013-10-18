Фильмы недели: «Мачете убивает», «Гонка», «Армагеддец» Стреляющие лифчики и Леди Гага, пьяницы против пришельцев и реальные звёзды «Формулы 1» в кино на этой неделе — докладывает Милослав Чемоданов.