Как это работает
Имя собственное: Как придумать название компанииПредприниматели рассказали H&F о том, как выбирали название для своего стартапа.
Как это работает
Имя собственное: Как придумать название компании Предприниматели рассказали H&F о том, как выбирали название для своего стартапа.
Hopes & Fears
Дёшево и сердито: Советы предпринимателей о том, как сэкономить в кризисРубль не спешит серьёзно расти, Россия ждёт экономических санкций, которые отразятся на бизнесе. H&F расспросил предпринимателей, как в кризис не менять образ жизни и при этом урезать личные расходы.
Hopes & Fears
Дёшево и сердито: Советы предпринимателей о том, как сэкономить в кризис Рубль не спешит серьёзно расти, Россия ждёт экономических санкций, которые отразятся на бизнесе. H&F расспросил предпринимателей, как в кризис не менять образ жизни и при этом урезать личные расходы.
Сделал сам
«Городские ковбои»: Что заставляет горожан покупать фермерскую едуДавние партнёры Максим Батраков и Олег Гладков наладили поставки фермерской еды в сотню московских семей и зарабатывают на этом по полмиллиона рублей в месяц.
Сделал сам