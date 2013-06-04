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Менеджмент
Позвони мне: Как наладить работу колл-центра
Гендиректор «ИнфоДоктор» Максим Белобородов рассказал H&F о создании колл-центра, в котором работают профессиональные врачи из разных регионов.
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Менеджмент
Позвони мне: Как наладить работу колл-центра
Гендиректор «ИнфоДоктор» Максим Белобородов рассказал H&F о создании колл-центра, в котором работают профессиональные врачи из разных регионов.
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