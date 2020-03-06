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«Знатоки, внимание: вопрос»: Как проходит спортивное «Что? Где? Когда?»
«Знатоки, внимание: вопрос»: Как проходит спортивное «Что? Где? Когда?» Правильный ответ
«Знатоки, внимание: вопрос»: Как проходит спортивное «Что? Где? Когда?»

«Знатоки, внимание: вопрос»: Как проходит спортивное «Что? Где? Когда?»
Правильный ответ