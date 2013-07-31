Смольный внес поправки в Генплан Петербурга
Власти приняли несколько предложений в области развития транспортной инфраструктуры
Смольный внес поправки в Генплан Петербурга Власти приняли несколько предложений в области развития транспортной инфраструктуры
Эксгумация останков Николая II, товарный знак «Эрмитажный кот» и три новые линии аквабусов
Эксгумация останков Николая II, товарный знак «Эрмитажный кот», три новые линии аквабусов и другие важные городские новости уходящей недели
Эксгумация останков Николая II, товарный знак «Эрмитажный кот» и три новые линии аквабусов Эксгумация останков Николая II, товарный знак «Эрмитажный кот», три новые линии аквабусов и другие важные городские новости уходящей недели
Храм из парка «Малиновка» построят на участке, предусмотренном для больницы
Сейчас НИПЦ Генплана готовит проект планировки квартала
Храм из парка «Малиновка» построят на участке, предусмотренном для больницы Сейчас НИПЦ Генплана готовит проект планировки квартала
В парке «Малиновка» устроят фестиваль йоги и фитнеса
В субботу в парке «Малиновка» пройдёт спортивный фестиваль с занятиями фитнесом, йогой и единоборствами. Там же можно будет составить программу питания
В парке «Малиновка» устроят фестиваль йоги и фитнеса В субботу в парке «Малиновка» пройдёт спортивный фестиваль с занятиями фитнесом, йогой и единоборствами. Там же можно будет составить программу питания
В парках города будут проходить бесплатные занятия йогой
С июня в петербургских парках будут проходить бесплатные занятия йогой. Сейчас идёт набор инструкторов
В парках города будут проходить бесплатные занятия йогой С июня в петербургских парках будут проходить бесплатные занятия йогой. Сейчас идёт набор инструкторов
Чиновники изменяют Генплан ради застройки парка «Малиновка»
Комиссия по внесению изменений в Генеральный план Петербурга одобрила поправки, которые позволят застроить парк «Малиновка» храмом. Чтобы документ приняли, ему необходимо пройти общественные слушания.
Чиновники изменяют Генплан ради застройки парка «Малиновка» Комиссия по внесению изменений в Генеральный план Петербурга одобрила поправки, которые позволят застроить парк «Малиновка» храмом. Чтобы документ приняли, ему необходимо пройти общественные слушания.
Для начинающих градозащитников составили пошаговую инструкцию
Что делать, кому звонить и куда писать, если во дворе вырубают деревья или собираются построить церковь — для начинающих градозащитников подготовили пошаговую инструкцию.