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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Российские немцы — о жизни в двух культурах

Российские немцы — о жизни в двух культурахThe Village поговорил с российскими немцами об их предках, восстановлении республики немцев Поволжья и особенностях жизни в двух культурах

Российские немцы — о жизни в двух культурах

Российские немцы — о жизни в двух культурах
The Village поговорил с российскими немцами об их предках, восстановлении республики немцев Поволжья и особенностях жизни в двух культурах

Коренные народы Ингерманландии

Коренные народы ИнгерманландииThe Village поговорил с ингерманландской финкой, вепсом и ижорой о том, каково это — быть представителем малочисленного народа

Коренные народы Ингерманландии

Коренные народы Ингерманландии
The Village поговорил с ингерманландской финкой, вепсом и ижорой о том, каково это — быть представителем малочисленного народа