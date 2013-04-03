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Эксперимент
«Мамино счастье»: Как заработать на доставке грудного молока
Марина Ферапонтова из Красноярска делает бизнес, оказывая молодым матерям услуги, которых не хватало ей самой в декрете и после родов.
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Эксперимент
«Мамино счастье»: Как заработать на доставке грудного молока
Марина Ферапонтова из Красноярска делает бизнес, оказывая молодым матерям услуги, которых не хватало ей самой в декрете и после родов.
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