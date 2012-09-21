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Новое место

Раппопорт открыл новый ресторан «Мандарин. Лапша и Утки»

Помещение поделили пополам: с одной стороны оставили бар Mandarin Combustible, а с другой открыли новое заведение

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Новое место

Раппопорт открыл новый ресторан «Мандарин. Лапша и Утки» Помещение поделили пополам: с одной стороны оставили бар Mandarin Combustible, а с другой открыли новое заведение

Планы на майские: Чем заняться в Москве в праздники
Weekend
Планы на майские: Чем заняться в Москве в праздникиГородские события и новые места, фильмы и сериалы, книги, выставки и концерты для тех, кто остается на майские праздники в Москве.
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Планы на майские: Чем заняться в Москве в праздники
Weekend

Планы на майские: Чем заняться в Москве в праздники Городские события и новые места, фильмы и сериалы, книги, выставки и концерты для тех, кто остается на майские праздники в Москве.

Рестораны

При Mandarin Combustible открывается кофейный бар

В пространстве Mandarin Combustible открывается кофейный бар DoubleB, где за кофе отвечает бывшая шеф-бариста «Кофеина» Ольга Мелик-Каракозова.

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Рестораны

При Mandarin Combustible открывается кофейный бар В пространстве Mandarin Combustible открывается кофейный бар DoubleB, где за кофе отвечает бывшая шеф-бариста «Кофеина» Ольга Мелик-Каракозова.

Рестораны

На Лубянке открылся бар Mandarin Combustible

В Малом Черкасском переулке открылся Mandarin Combustible — шизокитайский бар, к которому в скором времени прибавится ещё и чайная.

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Рестораны

На Лубянке открылся бар Mandarin Combustible В Малом Черкасском переулке открылся Mandarin Combustible — шизокитайский бар, к которому в скором времени прибавится ещё и чайная.