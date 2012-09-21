Новое место
Раппопорт открыл новый ресторан «Мандарин. Лапша и Утки»
Помещение поделили пополам: с одной стороны оставили бар Mandarin Combustible, а с другой открыли новое заведение
Новое место
Раппопорт открыл новый ресторан «Мандарин. Лапша и Утки» Помещение поделили пополам: с одной стороны оставили бар Mandarin Combustible, а с другой открыли новое заведение
Weekend
Планы на майские: Чем заняться в Москве в праздникиГородские события и новые места, фильмы и сериалы, книги, выставки и концерты для тех, кто остается на майские праздники в Москве.
Weekend
Планы на майские: Чем заняться в Москве в праздники Городские события и новые места, фильмы и сериалы, книги, выставки и концерты для тех, кто остается на майские праздники в Москве.
Рестораны
При Mandarin Combustible открывается кофейный бар
В пространстве Mandarin Combustible открывается кофейный бар DoubleB, где за кофе отвечает бывшая шеф-бариста «Кофеина» Ольга Мелик-Каракозова.
Рестораны
При Mandarin Combustible открывается кофейный бар В пространстве Mandarin Combustible открывается кофейный бар DoubleB, где за кофе отвечает бывшая шеф-бариста «Кофеина» Ольга Мелик-Каракозова.
Рестораны
На Лубянке открылся бар Mandarin Combustible
В Малом Черкасском переулке открылся Mandarin Combustible — шизокитайский бар, к которому в скором времени прибавится ещё и чайная.
Рестораны