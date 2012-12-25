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Провал дня
Товарный знак Lada оказался дешевле, чем другие марки
Минпромторг оценил бренд Lada в $1 млрд
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Провал дня
Товарный знак Lada оказался дешевле, чем другие марки
Минпромторг оценил бренд Lada в $1 млрд
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