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Товарный знак Lada оказался дешевле, чем другие маркиМинпромторг оценил бренд Lada в $1 млрд
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Товарный знак Lada оказался дешевле, чем другие марки Минпромторг оценил бренд Lada в $1 млрд