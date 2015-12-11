Центральный участок Сокольнической линии метро закроют на ремонт 18 декабря
На следующий день станции откроются
На станциях Филёвской линии метро хотят установить лифты
Лифты планируется поставить на всех станциях
Технологические окна в метро теперь будут проводить по воскресеньям
Сейчас технологические окна проходят по субботам, а в обычном режиме возобновляют работу в воскресенье в 05:30
Закрытие вестибюля «Красных Ворот» перенесли на 2 января
Северный вестибюль станции закроют на полтора года для ремонта эскалаторов
Стали известны даты закрытия «Фрунзенской» и вестибюля «Красных Ворот»
«Фрунзенскую» закрывают на 14 месяцев, а северный вестибюль «Красных Ворот» — на полтора года