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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Центральный участок Сокольнической линии метро закроют на ремонт 18 декабря

На следующий день станции откроются

Центральный участок Сокольнической линии метро закроют на ремонт 18 декабря

На станциях Филёвской линии метро хотят установить лифты

Лифты планируется поставить на всех станциях

На станциях Филёвской линии метро хотят установить лифты

Технологические окна в метро теперь будут проводить по воскресеньям

Сейчас технологические окна проходят по субботам, а в обычном режиме возобновляют работу в воскресенье в 05:30

Технологические окна в метро теперь будут проводить по воскресеньям

Закрытие вестибюля «Красных Ворот» перенесли на 2 января

Северный вестибюль станции закроют на полтора года для ремонта эскалаторов

Закрытие вестибюля «Красных Ворот» перенесли на 2 января

Стали известны даты закрытия «Фрунзенской» и вестибюля «Красных Ворот»

«Фрунзенскую» закрывают на 14 месяцев, а северный вестибюль «Красных Ворот» — на полтора года

Стали известны даты закрытия «Фрунзенской» и вестибюля «Красных Ворот»