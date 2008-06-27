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История блошиного рынка Парижа «Тот, кто ложится спать с собаками, наутро просыпается с их блохами»

История блошиного рынка Парижа
«Тот, кто ложится спать с собаками, наутро просыпается с их блохами»