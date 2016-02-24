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Новое место
На Саввинской набережной открылось кафе «Бюро Вкуса»
Средний чек в кафе составляет 400 рублей
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Новое место
На Саввинской набережной открылось кафе «Бюро Вкуса»
Средний чек в кафе составляет 400 рублей
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