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Внешний вид
Марина Колбакова, совладелица магазина одежды «Мыльная Белка»
The Village фотографирует петербуржцев в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали в саду Сан-Галли
Внешний вид
Марина Колбакова, совладелица магазина одежды «Мыльная Белка»
The Village фотографирует петербуржцев в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали в саду Сан-Галли
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