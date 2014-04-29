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Марина Колбакова, совладелица магазина одежды «Мыльная Белка»
Марина Колбакова, совладелица магазина одежды «Мыльная Белка» The Village фотографирует петербуржцев в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали в саду Сан-Галли
Марина Колбакова, совладелица магазина одежды «Мыльная Белка»

Марина Колбакова, совладелица магазина одежды «Мыльная Белка»
The Village фотографирует петербуржцев в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали в саду Сан-Галли