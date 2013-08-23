Город
Гон или закон: Угадай инициативу депутата ЗаксобранияОтобрать у госслужащих айфоны, запретить есть сосиски в тесте и бойкотировать шорты — The Village подготовил викторину по мотивам самых странных законодательных инициатив петербургских парламентариев
Город
Гон или закон: Угадай инициативу депутата Заксобрания Отобрать у госслужащих айфоны, запретить есть сосиски в тесте и бойкотировать шорты — The Village подготовил викторину по мотивам самых странных законодательных инициатив петербургских парламентариев
Ситуация
«Ресторанный день» собираются легализовать
Депутат Марина Шишкина собирается предложить петербургскому ЗакСу легализовать проведение «Ресторанного дня». Сейчас однодневный ресторан — незаконная предпринимательская деятельность.
Ситуация