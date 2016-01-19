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The Village ищет самые вкусные пельмени Москвы

The Village ищет самые вкусные пельмени МосквыВместе с шеф-поваром ресторана «Кафе Пушкинъ» мы обошли десять кафе и ресторанов и узнали, как приготовить идеальный фарш и почему замороженные пельмени лучше обычных

The Village ищет самые вкусные пельмени Москвы

The Village ищет самые вкусные пельмени Москвы
Вместе с шеф-поваром ресторана «Кафе Пушкинъ» мы обошли десять кафе и ресторанов и узнали, как приготовить идеальный фарш и почему замороженные пельмени лучше обычных