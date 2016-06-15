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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц
Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц Закрытие летних веранд, грохот бульдозеров и траншеи перед входом — мы узнали, как дорожные работы сказываются на количестве клиентов
Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц

Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц
Закрытие летних веранд, грохот бульдозеров и траншеи перед входом — мы узнали, как дорожные работы сказываются на количестве клиентов