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Художники предлагают альтернативные баннеры для ремонтных работ в Москве
Художники предлагают альтернативные баннеры для ремонтных работ в Москве The Village попросил трёх деятелей искусства переосмыслить ограждения для ремонтных работ в центре столицы
Художники предлагают альтернативные баннеры для ремонтных работ в Москве
Эксперимент

Художники предлагают альтернативные баннеры для ремонтных работ в Москве
The Village попросил трёх деятелей искусства переосмыслить ограждения для ремонтных работ в центре столицы