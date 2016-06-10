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Известные болельщики советуют, где в Москве смотреть матчи ЧЕ-2016
Известные болельщики советуют, где в Москве смотреть матчи ЧЕ-2016 Василий Уткин, Мария Командная, Николай Пророков и другие болельщики — о местах, где они любят смотреть футбол
Известные болельщики советуют, где в Москве смотреть матчи ЧЕ-2016

Известные болельщики советуют, где в Москве смотреть матчи ЧЕ-2016
Василий Уткин, Мария Командная, Николай Пророков и другие болельщики — о местах, где они любят смотреть футбол